İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde, bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Önceki gün saat 03.00 sıralarında, çevreye rahatsızlık verdiği ve küfür ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİN ŞİDDETİ KAMERADA

Olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, alkollü olduğu bildirilen vatandaşa sert müdahalede bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, şahsın tekmeyle yere düşürüldüğü ve yerde hareketsiz kalmasına rağmen darp edilmeye devam edildiği görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, “Emniyet görevlileri, şahsı kontrol altına almak üzere olay yerine intikal etmiş; ancak müdahale sırasında istenmeyen görüntüler yaşanmıştır” denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE MÜFETTİŞ TALEBİ

Aynı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı, müdahalenin usulüne uygunluğunun araştırıldığı ifade edilerek, “Bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak polis başmüfettişi talebinde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.