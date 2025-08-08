Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile Tallaght Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada 3 gol bulurken, gecenin yıldızı yeni transfer Tammy Abraham oldu.
İLK GOL JOAO MARIO İLE GELDİ
Maçın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Muçi’nin çevirdiği topu Rafa Silva yumuşattı. Arka direkteki Joao Mario’nun vuruşu savunmadan sekerek filelerle buluştu: 1-0.
ABRAHAM SAHNEYE ÇIKTI
Bu golün ardından hücum baskısını artıran Beşiktaş, 14. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Svensson, sağdan çizgiye inip ortaladı, top kaleciden sekti ve Tammy Abraham’ın önüne düştü. Golcü oyuncu boş kaleye topu gönderdi.
Dakikalar 23’ü gösterdiğinde ise Joao Mario’nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Abraham, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
PENALTIYLA HAT-TRICK TAMAMLANDI
Maçın 41. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Tammy Abraham için hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünün ardından topun başına geçen İngiliz forvet, 43. dakikada ağları sarsarak kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti.
3 MAÇTA 4 GOL
Sezon başında Roma’dan transfer edilen Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında da penaltıdan gol atmıştı. Yıldız isim, son üç resmi maçta 4 gole ulaştı.
ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA DÖNDÜ
Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık sonrası formasına kavuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli oyuncuya ilk 11’de görev verdi. Norveçli çalıştırıcı, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin’e getirilmeyen Uduokhai yerine savunmada Jurasek’e şans tanıdı.
MAÇA BU 11’LE ÇIKILDI
Solskjaer, karşılaşmaya şu 11’le başladı:
Mert Günok – Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek – Demir Ege, Orkun Kökçü – Rafa Silva, Muçi, Joao Mario – Tammy Abraham
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra, Necip Uysal, Tayyip Talha, Al-Musrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.
Ev sahibi St. Patrick’s, yeni transferi Jordon Garrick’i yedek kulübesinde oturttu.