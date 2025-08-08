Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ağustos 2025 tarihinde Tuzla’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili devam eden soruşturmalarda usulsüzlük ve rüşvet ağı kurulduğunu öne sürmüştü. Özel, ismini açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım hakkında, “Bu kişi bir savcının ismini vererek kişilerle pazarlık yapıyor. Para karşılığında ifadeler ayarlanıyor, rüşvet veriliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

GAZETECİ SAYMAZ DUYURDU

Gazeteci İsmail Saymaz, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, Mehmet Yıldırım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyeti ekiplerince Antalya’nın Serik ilçesinde “filmleri aratmayacak bir operasyonla” yakalandığını ve yurtdışına kaçmaya çalıştığını iddia etti.

BAŞSAVCILIK’TAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaparak gözaltı bilgisini doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu konuşmadaki suç teşkil etme ihtimali bulunan iddialar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden Mehmet Yıldırım isimli şahıs, Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halindeyken ‘nüfus ticareti’ suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

ÖZEL: “KANITLARIM VAR, YARIN HSK’YE VERİYORUM”

Özgür Özel, miting konuşmasında Yıldırım’ın adını açık şekilde vererek, bazı avukatların ve savcıların, ifade vermek üzere gözaltına alınan kişilerle gizli anlaşmalar yaptığını, paralar karşılığında yönlendirilmiş ifadeler alındığını ve ellerinde dekont, ses kaydı ve görüntü kayıtları bulunduğunu söylemişti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Avukat M.Y., Mehmet Yıldırım… Bu şahıs, şirketleri gezerek 'sana şu gelebilir, böyle yaparsan kurtulursun' diyor. Tutuklu ailelerine ulaşıyor, bankadan para çekiliyor, dekont var, tarih belli, kamera kayıtları var. Savcının ismini vererek şu gün ifade verecek diyor ve o ifade o gün veriliyor. Kanıt elimizde."

“SES KAYDI VE DEKONTLAR HSK’YE SUNULACAK”

CHP Genel Başkanı, bu belgeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’ye sunacağını açıkladı. 40 dakikalık WhatsApp görüşmesinin ses dökümünün de HSK’ye iletileceğini belirten Özel, “HSK doğru adımları atarsa bu çete dağıtılır” dedi.

“ÇETE YAPILANMASINA TESLİM OLURSAK NAMERDİZ”

Özel, sistematik bir yargı suistimaliyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bir evde sarı zarf bulunmuş, şimdi 4 ay sonra yalancı şahit aranıyor. Delil üretmeye çalışıyorlar. FETÖ’nün yaptığına benzer bir mekanizma kurulmuş. Biz yargıdan değil, çeteden bıktık arkadaş, çeteden!"

ŞİKÂYET HAKKININ KULLANILACAĞI DUYURULDU

Özel, söz konusu avukatı Türkiye Barolar Birliği’ne, adı geçen savcıyı da HSK’ye şikâyet edeceklerini açıkladı. Adalet Bakanı’nın ve diğer siyasi aktörlerin de sürece müdahil olması çağrısında bulundu.