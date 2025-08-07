UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Norveç’in Lyse Arena Stadı’nda Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetiminde oynandı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz ikinci dakikada öne geçerken, temsilcimiz Başakşehir karşılaşmayı geriden gelerek 3-1 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

VIKING’DEN ERKEN GOL

Karşılaşmanın hemen başında Sander Svendsen, Duarte’nin uzaklaştırmak istediği topun kendisine çarpmasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Norveç temsilcisi 2. dakikada 1-0 öne geçti.

YUSUF SARI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir’de maç öncesi hastalık geçirdiği açıklanan Yusuf Sarı, 17. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Deniz Türüç’e bıraktı. İlk yarı boyunca başka gol sesi çıkmadı ve Viking, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARI HAMLELERİ SKORU DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Davie Selke ve Eldor Shomurodov, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten sadece bir dakika sonra Deniz Türüç, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

OPERİ VE SELKE GALİBİYETİ GETİRDİ

Temsilcimiz Başakşehir’in kaptanı Ömer Ali Şahiner, sakatlığı nedeniyle 78. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Umut Güneş dahil oldu.

Bir dakika sonra, 79. dakikada Christopher Operi, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Uzatma dakikalarında ise 90+4’te sahneye çıkan yeni transfer Davie Selke, savunmanın arkasına sarktı ve fileleri havalandırarak skoru tayin etti: 3-1.

RÖVANŞ MÜCADELESİ İSTANBUL’DA

Başakşehir, 3-1’lik galibiyetle İstanbul’daki rövanş öncesi avantaj elde etti. Turun ikinci ayağı 13 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Temsilcimiz, Viking’i elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova (Romanya) ile Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunun ilk karşılaşmaları 21 Ağustos’ta, rövanşları ise 28 Ağustos’ta yapılacak.