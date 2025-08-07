Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda geniş yankı uyandıran sahte diploma soruşturmasına dair açıklamada bulundu. Açıklamada, 44 adet sahte e-imzanın iptal edildiği ve dijital sahteciliğe karşı daha güçlü güvenlik mekanizmalarının devreye alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA USOM VE SAVCILIK İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

BTK tarafından yapılan açıklamaya göre, sahte e-imza vakalarıyla ilgili adli süreç, bir üniversitenin şikâyeti üzerine başlatıldı. Kurum bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağustos 2024 itibarıyla konuyu resmi soruşturmaya dönüştürdü.

“35 E-İMZA HEMEN, 9 TANESİ SONRADAN İPTAL EDİLDİ”

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BTK tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda ilk etapta 35 sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) iptal edilmiş, devam eden çalışmalar neticesinde 9 sahte e-imza daha tespit edilerek iptal edilmiştir. Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır."

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME SMS'İ GÖNDERİLDİ

BTK, kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderildiğini açıkladı. Gönderilen SMS’lerde vatandaşların adına üretilmiş güvenli elektronik imzaların E-Devlet Kapısı üzerindeki "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti aracılığıyla kontrol edilebileceği bildirildi.

Sorgulama işlemi, https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden yapılabiliyor.

"DİJİTAL SAHTECİLİĞE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK"

BTK açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."