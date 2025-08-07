Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde, Yenikapı mevkisinde bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiği anlaşıldı.

KİMLİĞİ PLAKA ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme neticesinde, taksinin plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliği belirlendi. Sürücünün G.Y. olduğu tespit edildi ve ilgili kişi ekiplerce yakalandı.

9 BİN 267 LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Sürücü G.Y. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında işlem yapıldı. Bu çerçevede 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, taksi aracı da trafikten men edildi.