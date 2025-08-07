Emlak vergisi hesaplamasında esas alınan emlak vergi değerleri (rayiç bedel) 2026 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. 2021 yılında yapılan son değerleme, 2022’den 2025’e kadar uygulanmıştı. Yeni değerlemeler, muhtarlıklar ile e-Devlet üzerinden ilan edildi. Türkiye genelinde bazı bölgelerde rayiç bedellerde yüzde 1000’i aşan artışlar yaşandı.

Vatandaşlar, belirlenen yeni bedellerin yüksekliğine itiraz ederek mahkemelere başvurdu.

YÜZDE 1000’LERE VARAN ARTIŞLAR

Büyükşehirlerde konutlar için emlak vergisi, rayiç bedelin binde 2’si; diğer yerleşim yerlerinde ise binde 1’i oranında hesaplanıyor ve yılda iki taksitte ödeniyor. Ancak yeni değerlemelerle birlikte bazı bölgelerdeki artış oranları şu şekilde:

Bölge 2025 (TL) 2026 (TL) Artış (%) Şişli / Hüsrev Gerede Cad 52.472 300.000 472 Kadıköy / Rıhtım Cad 63.623 250.000 293 Kadıköy / Bahariye 53.444 230.000 330 Sarıyer / Katar Cad 21.631 175.000 709 Şişli / Teşvikiye Cad 46.509 420.000 803 Küçükçekmece / Yeniyol Cad 3.600 53.000 1372 Beyoğlu / İnönü Cad 208.000 1.253.000 502

TAKDİR KOMİSYONU BELİRLİYOR

Yeni değerlemeler, Takdir Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyon, belediye, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir kuruldan meydana geliyor.

Hesaplanan vergi borçları, muhtarlıklarda ilan ediliyor ve e-Devlet ile bazı belediyelerin internet sitelerinden erişilebiliyor. Vatandaşların, belirlenen yeni tutarlara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

TAPU SATIŞ HARÇLARI DA ARTACAK

Rayiç bedellerdeki artış, tapu satış işlemlerinde ödenen harçlara da yansıyacak. Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında harç alınıyor. Artan rayiç bedel, bu harçların tutarını da yukarı taşıyacak.

ENFLASYON VE KONUT FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

2021 yılına kıyasla Temmuz 2025 itibarıyla enflasyon yüzde 473,5, Konut Fiyat Endeksi ise yüzde 785 oranında arttı.

BAKANLIK’TAN VERİ TAKİBİ: MEVA SİSTEMİ DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin beyanı ile ödenen vergileri yakından izlemek amacıyla Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi’ni devreye aldı. İlk etapta, 2025 yılında el değiştiren 16 binden fazla taşınmaz incelendi ve beyan edilen satış bedeli ile piyasa değeri arasında fark tespit edilen 9 bin 150 kişiden açıklama istendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her vergi dairesi sorumlu olduğu alandaki tüm gayrimenkulleri harita üzerinden anında izleyebilecek. Gerçek değerle beyan arasındaki farklar takip edilecek. MEVA ile kayıt dışılık azaltılacak ve gönüllü uyum artırılacak.”

Bakanlık, gerçek satış bedeli yerine düşük bedel beyan edenlerin, pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezasız ödeme yapabileceklerini bildirdi.