Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B1” seviyesinden “Ba3”e yükseltti. Not görünümünü ise “pozitif”ten “durağan”a çevirdi. Gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki mevcut durumu ve gelecek hedefleri değerlendirdi.

KREDİ NOTUNDA YÜKSELİŞ

Moody’s tarafından yapılan açıklamada, not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansına dayandığı belirtildi. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon baskılarını hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve Türk lirasına olan güveni yeniden tesis eden para politikasına bağlılığı vurgulandı.

Kuruluş, kredi notu görünümünün “durağan”a çevrilmesiyle birlikte Türkiye’nin kredi profiline ilişkin yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengelendiğini ifade etti. Ayrıca, etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin, Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi.

BAKAN ŞİMŞEK: “EKONOMİMİZ OLUMLU DÖNGÜYE GİRDİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi notu artışıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.”

Şimşek, açıklamasının devamında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir.”

FITCH RATINGS DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti.