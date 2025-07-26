TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde üst sıralara yükselen platform, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Uygulama bugüne kadar 250 bin kişi tarafından indirildi.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI MÜJDESİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı açıklamada yerli mesajlaşma uygulamasının da hazır olduğunu duyurdu.

Bir kullanıcının yaptığı "Abi bize Whatsapp yap" paylaşımını alıntılayan Bayraktar, cevaben şu ifadeleri kullandı: "O da hazır, kullanıyoruz hatta... yakındır..."

GELİŞMELER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILIYOR

Yerli mesajlaşma uygulamasına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı ancak Bayraktar'ın bu paylaşımı, yeni teknolojik girişimlerin devam ettiğine işaret etti. Gelişmelerin, NEXT Teknofest Sosyal platformu ve sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.