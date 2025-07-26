Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B1" seviyesinden "Ba3" seviyesine çıkardı. Kuruluş, kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

DEĞERLENDİRMEDE EKONOMİK VERİLER DİKKATE ALINDI

Kredi notu değişikliğinde Türkiye ekonomisine dair son dönemdeki gelişmelerin etkili olduğu kaydedildi. Moody’s, kredi notunun artırılmasında alınan ekonomik tedbirler ve makroekonomik dengelenmenin etkili olduğunu bildirdi.

"DURAĞAN" GÖRÜNÜM KORUNDU

Not artışına rağmen görünümün "durağan" seviyesinde tutulduğu açıklandı. Bu durum, kredi notunun mevcut seviyesinde kalabileceğine işaret eden bir gösterge olarak değerlendirildi.

Moody’s, daha önce 2022 yılında Türkiye’nin kredi notunu "B2"den "B3"e, ardından "B1"e düşürmüştü. Son artışla birlikte Türkiye, yeniden "Ba3" seviyesine yükselmiş oldu.