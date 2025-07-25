Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'teki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine kadar ulaşan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü şehit olmuştu. Yumaklı, "Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık" dedi.

GÜN İÇERİSİNDE 73 YANGIN

Bakan Yumaklı, gün boyunca Türkiye genelinde toplam 73 yangın çıktığını bildirdi. Yangınların birçoğunun kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, bazı bölgelerde ise mücadelelerin sürdüğünü ifade etti.

KARABÜK, ANTALYA VE MANİSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük’teki yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Karabük'teki yangınlar devam ediyor. 2 uçak 19 helikopter ile müdahale sürüyor. Alanın geniş olması ve kanyonlarla dolu olması nedeniyle yangınlar bizi uğraştıracak gibi. Kararsız rüzgarlar burada işlerimizi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Antalya'daki müdahalelere de değinen Yumaklı, "Aksu Kurşunlu'daki yangın antik kente kadar ulaşmıştı ama herhangi bir zarar olmadı" ifadelerini kullandı. Manisa’da devam eden yangına ise gece boyunca müdahale edileceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Yumaklı, meteorolojik koşullara da dikkat çekerek, "Bu aslında bir savaş, biz yangınlarla bir savaş halindeyiz. Yorulmayan, sıcaklıkla güç bulan bir düşmandan bahsediyoruz. Bütün zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağı belirtildi. Yarından itibaren daha güçlü bir düşman ile mücadele ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI VE ÇAĞRI

Bakan Yumaklı, vatandaşlara da sorumluluk çağrısında bulundu. "86 milyon vatandaşımızın üzerine düşen bir görev var. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın. Bütün vatandaşlarımıza sağ duyuları için teşekkür ediyorum" dedi.