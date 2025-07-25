Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Antalya ve Uşak’ta devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, 27 uçağın ve 105 helikopterin aktif olarak yangınlara müdahale ettiğini, ayrıca 6 bin kara aracı ve 25 bin personelin sahada görev yaptığını söyledi.

Yangınlarda hayatını kaybeden personel için de konuşan Erdoğan, şehit olan 11 görevlinin 10’unun defnedildiğini, birinin ise bugün defnedileceğini belirtti. Erdoğan, "Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaketlerde itfaiyeci kahramanlarımız tüm fedakarlığı yaptılar. Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar buradan sıyrılamadı." dedi.

LİDERLERLE MÜZAKERE GİRİŞİMİ

İstanbul’da süren müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna heyetini Ankara’da kabul ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu hafta içinde Sayın Putin ile Sayın Trump ile de görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK ARTIŞ

IDEF Savunma Sanayii Fuarı hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye’nin bu alandaki konumunun güçlendiğini ve fuarın uluslararası alanda dikkat çektiğini söyledi. Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik, şimdi 80 milyar dolarlık potansiyele sahibiz." dedi. Ayrıca, sektör çalışanlarının fedakarlıkla çalıştığını belirterek, bu alandaki ilerlemenin sürmesi gerektiğini vurguladı.