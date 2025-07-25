DEM Parti İmralı heyetinde, Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol yer alıyor. Heyetin, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket ettiği bildirildi.

SİYASİ PARTİ TURU YAPMIŞLARDI

Heyet, geçtiğimiz günlerde PKK’lı bir grubun silahlarını yakmasının ardından başlattığı siyasi parti temasları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

KOMİSYON GÜNDEMDE

Terörsüz Türkiye sürecine dair yürütülen görüşmelerde, gözler Meclis çatısı altında kurulacak yeni komisyona çevrildi. DEM Parti heyetinin, hem siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği toplantıda bu başlığın ele alındığı kaydedildi.

GÖRÜŞME NOTLARI ÖCALAN'A İLETİLECEK

İmralı heyeti, siyasi temaslara ilişkin detayları Abdullah Öcalan ile yapacakları görüşmede paylaşacak. Görüşmenin ardından heyetin açıklama yapması bekleniyor.