Antalya’nın üç farklı ilçesinde aynı gün çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor. Aksu, Muratpaşa ve Manavgat’ta ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınlar başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

YANGINLAR FARKLI NOKTALARDA BAŞLADI

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Manavgat ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde çıkan yangınlar için ihbar üzerine harekete geçildi. Yangınlara müdahale amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları sevk edildi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde birçok ev tahliye edildi. Polis ekipleri, bölge halkını anonslarla uyararak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

MURATPAŞA’DA İKİNCİ KEZ YANGIN

Muratpaşa ilçesinde daha önceki haftalarda da orman yangını meydana gelmişti. Bugünkü yangınla birlikte aynı bölgede kısa süre içerisinde ikinci kez yangın çıkmış oldu. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.