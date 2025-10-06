Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki yükseliş, iç piyasaya doğrudan yansıdı. Altının onsu, gün içinde 3 bin 945,1 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi. Şu sıralarda ise yüzde 1’lik yükselişle 3 bin 927 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD'de federal hükümetin kapanması gibi gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gramı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 262 liradan işlem görüyor. Cuma gününü 5 bin 209,6 liradan kapatan gram altın, haftaya sert bir yükselişle başladı.

Diğer güncel altın fiyatları ise şöyle:

Çeyrek altın: 8 bin 890 TL Merkez Bankası’ndan 250 baz puanlık indirim İçeriği Görüntüle

Cumhuriyet altını: 35 bin 430 TL

MERKEZ BANKALARININ POLİTİKALARI YAKINDAN TAKİPTE

Analistler, bugün yurtiçinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurtdışında ise Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satış verilerinin öne çıktığını belirtti.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin yapacağı açıklamalar da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

ALTIN 2025’TE YÜZDE 49 DEĞER KAZANDI

Altın, 2025 yılı içinde yüzde 49,56 oranında artış göstererek rekor bir performans sergiledi. 2024’te ise yüzde 27’lik bir yükseliş yaşanmıştı. Bu yükselişi destekleyen unsurlar arasında:

Merkez bankalarının güçlü alımları

Altın destekli borsa fonlarına artan talep

Zayıf dolar

Jeopolitik gerilimler

yer alıyor.

Mart ayında 3 bin dolar eşiğini geçen altın, Eylül ortasında 3 bin 700 doları aşmıştı.