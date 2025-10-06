Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 12. Zirvesi için Azerbaycan’a gideceğini duyurdu. Zirve, “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

TDT’NİN KURUMSAL YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve teşkilat içi işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Ayrıca Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi planlanıyor.

DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI DA GÜNDEMDE

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. Ayrıca katılımcı ülke liderleriyle birebir temaslarda bulunması da öngörülüyor.