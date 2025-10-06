Darphane Genel Müdürlüğü, bir süredir basımı yapılmayan madeni paraları yeniden üretime aldı. Eylül ayında 1 kuruştan 240 bin, 5 kuruştan 180 bin, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

50 KURUŞLA İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Bazı yayın organlarında, 50 kuruşluk madeni paraların maliyeti arttığı gerekçesiyle artık basılmayacağı öne sürülmüştü. Ancak Darphane verilerine göre, yalnızca Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruşluk madeni para üretildi. Böylece bu iddiaların doğru olmadığı resmiyet kazandı.

MALİYET İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Madeni para basımına dair zaman zaman ortaya atılan “yüksek maliyet nedeniyle üretim durduruldu” yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklanan son verilerle birlikte bu tür iddiaların asılsız olduğu netleşmiş oldu.