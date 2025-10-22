Altın fiyatları, yatırımcıların kar alımına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalacağına dair işaretlerle rekor seviyeden geri çekildi. Değerli metalin son rallisinin ardından yatırımcılar, pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor.

"TEKNİK BİR YENİDEN KONUMLANMA"

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, son düşüşü teknik bir hareket olarak değerlendirdi. "ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, kar topunun çığa ve altının momentum ticaretinin tersine dönmesine neden olan kar tanesi oldu. Bu, açıkça 4 bin doların üzerindeki uzun bir hareketin ardından geri çekilmeye ihtiyacı olan bir piyasada sadece teknik bir yeniden konumlanma. Güncel oynaklığın en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorum, zira düşüşler yine de büyük olasılıkla satın alınacaktır." ifadelerini kullandı.

ALTINDA YILLIK YÜZDE 56’LIK ARTIŞ

Altın fiyatları 2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 56 yükselerek 21 Ekim Pazartesi günü 4.381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının alımları etkili oldu.

YATIRIMCILAR FED VERİLERİNE ODAKLANDI

Piyasalar, Federal Reserve’in faiz politikası konusunda ipuçları verebilecek olan Eylül ayı tüketici fiyat endeksi verisine odaklandı. Söz konusu veri, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelenmişti.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın güne 4.126 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4.004 dolar, en yüksek 4.148 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 4.145 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN

Gram altın 5.566 liradan güne başladı. Gün içi en düşük 5.404 lira, en yüksek 5.598 lira seviyeleri görüldü. An itibarıyla 5.595 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 9.955 lira, yarım altın 19.910 lira ve tam altın 39.638 liradan satılıyor.