AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış." ifadelerini kullanan Çelik, tehditlere gereken cevabın verileceğini dile getirdi.

Özel'in sözleriyle yeni bir "Yassıada çetesi" kurmak istediğini ifade eden Çelik, "'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece." dedi.

"BU KARANLIK ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp tarihimizin en karanlık işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

CEVDET YILMAZ: MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, "Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in üslubunun "acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu" olduğunu söyledi.

Yılmaz şunları kaydetti: "Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır. Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. Demokratik siyaseti enfekte eden bu üsluba en güzel karşılığı akıl ve vicdan terazisinde halkımız verecektir."

EFKAN ALA: TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DURUŞUNA TEHDİTTİR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletin iradesine karşı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil kullandığını ve bu dilin, milli iradeye karşı açık bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliği dışa vurumu olduğunu söyledi.

Ala, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da kendilerinin içlerine düştükleri siyasi sefalettir. Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi, değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır."