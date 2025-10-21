Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset diline yönelik uyarılarda bulundu. Duran, “Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İRADESİNE SAYGISIZLIK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı “sizi yargılayacağız” ifadesine doğrudan tepki gösteren Duran, bu söylemin hem millete hem de devlet geleneğine bir saldırı olduğunu savundu. Duran, “CHP Genel Başkanının ‘sizi yargılayacağız’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VESAYETE BOYUN EĞMEMİŞTİR”

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın oylarıyla seçilmiş bir lider olduğuna vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir. Ve hiçbir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir” ifadelerini kullandı.

“KAZANAN, MİLLETE SEVDALI ANLAYIŞ OLACAKTIR”

Açıklamasının devamında Duran, nefret dili ve darbe çağrışımlı söylemlerin toplumda karşılık bulamayacağını belirterek, “Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır” dedi.