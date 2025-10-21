CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Ekim tarihinde partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandı. Bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın avukatları hukuki süreç başlattı.

AVUKAT HÜSEYİN AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ali Mahir Başarır’ın 19 Ekim 2025 tarihinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamlar ve hakaretamiz ifadeler yer almıştır. Bu nedenle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır” dedi.

Aydın ayrıca, söz konusu ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunduklarını ifade etti.

SUÇ DUYURUSU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Başarır hakkında cezai sürecin nasıl ilerleyeceği başsavcılıkça yürütülecek soruşturma sonrasında belirlenecek.