İstanbul Kadıköy'de, kaykay malzemesi almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, pişmanlık görülmediği gerekçesiyle cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Sanıklar M.A.D. ve A.Ö. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

SAVCI, İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEMİŞTİ

Duruşmanın önceki celsesinde mütalaasını sunan savcı, cinayetle suçlanan sanıklar için "çocuğun kasten öldürülmesi", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçlarından en üst sınırdan ceza talep etmişti. Ayrıca, takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istemişti.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Mahkemenin iki sanık hakkında verdiği beraat kararı sonrasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Aile yakınları ve izleyiciler karara tepki gösterdi. Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirerek fenalaştı. Teyze Aylin İyiyazıcıoğlu ise sinir krizi geçirdi.

AİLE AVUKATI: "KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, kararın ardından adliye önünde açıklama yaptı. “4 sanığın çocuğun etrafını nasıl sardığını mahkemeye sunmamıza rağmen, 2 sanık delil yetersizliğiyle tahliye edildi. Bu karar kabul edilebilir değil. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz. İtiraz sürecini hemen başlatacağız” dedi.

AVUKATIN SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, sanık A.Ö.’nün avukatının duruşmada “Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi” sözleri salonda büyük tepki topladı. O sırada kadın avukat, yer değiştirirken aniden yere düştü ancak daha sonra savunmasına devam etti.

“AHMET’İ MAZLUM GİBİ GÖSTERİYORLAR” SÖZÜNE ARA VERİLDİ

Sanık M.A.D.’nin avukatı duruşma sırasında, “Ahmet’i mazlum gibi gösteriyorlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler salonda tansiyonu yükseltti. Mahkeme, tepkiler üzerine duruşmaya ara verdi.

“ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ” MEKTUBU

Sanık B.B.’nin diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup dava dosyasına girmişti. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Yaptık bir şey, cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın... Kimseye karışma, tutanak falan yeme... Benim burada düzenim var.”

OLAYIN GEÇMİŞİ: PAZAR YERİNDE SALDIRI

Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş için pazara gittiği sırada 15 yaşındaki B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Yanında bulunan U.B., yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi.

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastanede 15 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı ve 9 Şubat'ta öldü.

OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM NEDENİ KESİCİ ALETLE SALDIRI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Minguzzi’nin vücudunda üç kesici alet yarası ve göğsünde delici alet yarası olduğu belirtildi. Ölüm nedeni ise kesici aletle yapılan saldırıya bağlı iç organ yaralanması olarak tespit edildi.

DAVA SÜRECİ VE İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl hapis cezası istendi. Olay günü saldırganlarla birlikte oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. için ise "cinayete yardım" suçlamasıyla 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Dosyaların birleşmesiyle dört sanıklı dava süreci başladı. Beşinci duruşmada tüm sanıklar ilk kez birlikte hakim karşısına çıkmıştı.