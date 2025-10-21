HDP eski milletvekili Altan Tan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti sırasında katıldığı bir resepsiyonda yaşananları anlattı. Tan, ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilerinin katıldığı buluşmada dikkat çekici ifadeler kullandıklarını belirtti.

Tan, “Biden Türkiye’ye geldiğinde, ABD Büyükelçisi’nin evinde verilen resepsiyona katıldım. ABD, Almanya ve Fransa büyükelçileri; PKK’ya ve bizim siyasetteki bazı arkadaşlarımıza ‘Ortadoğu haritası değişecek, Erdoğan diye biri olmayacak. Bize destek verin, sizi destekleyelim’ dediler.” sözleriyle o dönemdeki görüşmeleri aktardı.

“ORTADOĞU HARİTASI DEĞİŞECEK” İFADESİ

Tan’ın açıklamasına göre, Batılı diplomatların söz konusu ifadeleri, bölgedeki siyasi gelişmelere ilişkin yeni planlamalar yapıldığını ortaya koydu. Tan, bu görüşmenin Biden’ın Türkiye ziyareti döneminde gerçekleştiğini belirtti.