İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ı ifadeye çağırdı.

HEM İŞ İNSANI HEM SPOR YÖNETİCİSİ

İfadeye çağrılan Hamdi Akın, aynı zamanda TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Akın, geçmişte Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Asbaşkan olarak da görev aldı.

HAMDİ AKIN’IN KARİYERİ

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, lise eğitimini Ankara’daki Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başlayan Akın, daha sonra inşaat malzemeleri ticaretine yöneldi ve Akfen’i kurdu.

1976 yılında kurduğu şirketle altyapı projelerine odaklanan Akın, ilk büyük projesi olan Antalya Havalimanı Terminal Binası ile dikkat çekti. 1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı’nın işletme ihalesini aldı. Bugün, Akfen Holding çatısı altında birçok sektörde faaliyet gösteren şirketleri barındırıyor. Ayrıca eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunuyor.