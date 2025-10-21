İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde paribahis849.com uzantılı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynanması amacıyla para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu site aracılığıyla 807 farklı işlemde toplam 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmayı yürüten Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MASAK tarafından yürütülen teknik ve mali incelemelerde, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile PAPARA Elektronik Para A.Ş.’nin HTS kayıtları, suç bağlantıları ve mali durumları analiz edildi.

3,6 MİLYAR LİRALIK HACİM VE 24 KİŞİLİK YAPILANMA

İncelemelerde, şüphelilerin 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup halinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. İlgili hesaplar ve bağlantılar üzerinden toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 liraya ulaştığı anlaşıldı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.