İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmayı genişletti.

İkinci dalga operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, bu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 14 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken, bazı şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma, üç şüpheliye ise konutu terk etmeme şartı getirildi.

88 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM TESPİTİ

Soruşturma dosyasına eklenen MASAK raporuna göre, 2020–2021 yıllarında Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareketlilik tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir.” denildi.

ORGANİZE YAPI VE SAHTE FATURALAR

Soruşturma kapsamında düzenlenen sevk yazısında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütünün, holding bünyesindeki şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyerek gelir akladığı belirtildi.

Kemal Çimen’in, örgüt yapısında Garanti Marketçilik AŞ, Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Keşan Petrol AŞ, Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. gibi şirketler aracılığıyla fatura keserek aklama faaliyetinde bulunduğu ifade edildi.

Tape kayıtlarında Kemal Çimen’in, oğlu Devran Çimen hakkında para transferlerine ilişkin konuşmaları yer aldı. Devran Çimen’in, Doğa Okulları yetkilisi olduğu ancak soruşturma sırasında şirketlerin devir süreçlerine ilişkin soruları yanıtlayamadığı, hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

OPERASYONLARIN COĞRAFİ KAPSAMI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şirket merkezleri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal ve evraka el konuldu.

Şüpheliler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları A.B. ve C.B., eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer aldı.

3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 6 kişinin ise firari durumda bulunduğu bildirildi.

KAYYUM ATAMALARI VE MAL VARLIĞI İNCELEMESİ

Soruşturma kapsamında daha önce 121 şirkete kayyum atanmış, bu şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV, Doğa Okulları, Turktobacco ve HT Spor TV gibi kurumlar bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni aşamada 10 şirkete daha kayyum atandı. Bu şirketler şunlardı:

"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., ZA Lojistik, Canpet, Tares Teknik, Furkon Teknik, Temiz Petrol, MCN Petrol, Yön Yayın, Mer Yatırım, Arı Bilim İnovasyon."

TUTUKLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

Soruşturmanın önceki aşamasında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurmak”, “yönetmek” ve “mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ayrıca Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in sahibi olduğu şirketlerin de soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

CİNER GRUBU ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM ATANDI

Ciner Grubu çatısı altındaki medya, enerji ve eğitim şirketlerine ilişkin mali işlemlerde suç unsuru bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda Park Holding A.Ş., Park Elektrik Üretim, Konya Ilgın Elektrik, Ciner Turizm, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler gibi 18 şirkete kayyum atandı.

Tutuklananlar arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen de yer aldı. Park Holding yöneticileri ve çalışanlarına ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı.

SUÇLAMALARIN KAPSAMI VE ÖRGÜT YAPILANMASI

İddialara göre suç örgütü; ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı, gerçeğe aykırı borç ilişkileri, sahte fatura düzenlemeleri ve varlık barışı düzenlemelerini kullanarak suç gelirlerini sisteme soktu.

Holding yapılanması altında aynı sektörde birçok şirket kurularak denetimin zorlaştırıldığı, yönetim kurullarının sık değiştirilerek sorumluluğun dağıtıldığı ve böylece cezai yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirtildi.