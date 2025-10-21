İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihalelere fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamalarıyla yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasını tamamladı. Savcılık, 578 sayfalık iddianameyi 1. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndererek kamu davası açıldığını bildirdi.

Soruşturmada 40’ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli yer aldı. İddianamede, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş hakkında 42 farklı "ihaleye fesat karıştırma", 4 "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 "resmî belgede sahtecilik", 21 "özel belgede sahtecilik", 10 "rüşvet verme", "dolandırıcılık", "malvarlığı aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası istendi.

MALVARLIKLARINA EL KONULMASI TALEBİ

Başsavcılık, Aziz İhsan Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesini talep etti. Aynı şekilde bazı belediye başkanları hakkında da benzer taleplerin yer aldığı iddianamede, suç gelirleriyle elde edilen kazançların paylaşımı ve mal edinimine dair ayrıntılara yer verildi.

7 CHP’Lİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇLAMA

İddianamede 7 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi:

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: "İhaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: "İhaleye fesat karıştırmak" ve "özel belgede sahtecilik"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: "Rüşvet almak"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: "Rüşvet almak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Rüşvet almak"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: "Rüşvet almak"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: "Suç örgütüne üye olmak", 26 "ihaleye fesat karıştırma", "resmî ve özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet alma", "malvarlığı aklama", "haksız mal edinme"

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, sanıklar için talep edilen hapis cezaları şu şekilde sıralandı:

Aziz İhsan Aktaş: 270 yıldan 704 yıla kadar

Rıza Akpolat: 159 yıldan 415 yıla kadar

Utku Caner Çaykara: 6 yıldan 18 yıla kadar

Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Oya Tekin, Kadir Aydar: 4 yıldan 12 yıla kadar

Ahmet Özer: 3 yıldan 9 yıla kadar

HAKAN BAHÇETEPE DOSYASI AYRILDI

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi. Bahçetepe, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

“ALTIN ÇAĞ” VE USULSÜZ FATURALAR

İddianamede, suç örgütünün sahibi olduğu şirketlerin aldığı ihalelerle hızla büyüdüğü, sermaye artırımlarına giderek onlarca şirketi kapsayan bir yapı oluşturduğu belirtildi. Bu firmaların gerçek hizmet alımı olmaksızın düzenlediği faturalarla aralarında fon akışı sağladığı, böylece hem şirketlerin büyütüldüğü hem de mali kaynakların organize edildiği ifade edildi.

İddianamede şu ifadeye yer verildi: “Aziz İhsan Aktaş, firmalarının ekonomik gücünü artırırken, siyasi ilişkilerini de geliştirmeye çalıştı.”

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNİ FIRSAT GÖRDÜ

Soruşturma belgelerinde, Aziz İhsan Aktaş’ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihalelere girdiği, ancak Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından İBB ve ilçe belediyelerine yöneldiği öne sürüldü.

İddianamede, 2020’den itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri’nde alınan ihalelerle örgütün en güçlü dönemini yaşadığı belirtildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

Suç örgütünün kurduğu şirketler aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, bu yolla elde edilen kazançların siyasi figürlerle paylaşıldığı iddia edildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok siyasi isme ve belediye başkanına çeşitli maddi desteklerin sağlandığı aktarıldı. Bunlar arasında nakit para, araç desteği ve seçim dönemlerinde yapılan yardımlar yer aldı.

“Ekrem İmamoğlu’nun çıkar amaçlı suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten Ertan Yıldız ve İbrahim Bülbüllü’ye, CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’a, belediye başkanları Rıza Akpolat, Kadir Aydar, Oya Tekin, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar’a para verildiği; Utku Caner Çaykara ve İnan Güney’e araç ve para desteği sağlandığı; Baki Aydöner ile Özgür Çelik’in kullanımına bedelsiz araç verildiği; bazı belediye başkan yardımcılarına da maddi destek sağlandığı” iddiası yer aldı.

GEÇMİŞTEKİ OPERASYONLAR

Soruşturmanın ilk aşamasında, 13 Ocak’ta Rıza Akpolat dahil 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişiler, "suç örgütü kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak", "belgede sahtecilik", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte Adıyaman, Adana, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan ve Esenyurt belediyelerinden üst düzey yöneticiler ve iş insanları da gözaltına alındı.