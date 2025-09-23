Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen temkinli mesajlara rağmen tırmanışını sürdürüyor. Külçe altın, salı sabahı Asya piyasalarında ons başına 3.749,27 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Yurt içinde de yükseliş sürdü. Gram altın, sabah saatlerinde 5.003 TL seviyesine kadar yükseldi.

ETF’LERE TALEP ARTIYOR

Altındaki bu yükselişte, geçen haftaki kısa süreli geri çekilmenin ardından borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen yatırımcıların etkisi büyük oldu. Cuma günü, ETF'lere yönelik girişler son üç yılın en hızlı artışı olarak kayda geçti.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI BELİRLEYİCİ

Fed’in geçen haftaki faiz indirimi, piyasada risk iştahını artırırken, BMO Capital Markets uzmanları, “Bir faiz indirim döngüsü masadayken, dördüncü çeyreğe doğru fiyatlar için risk-getiri dengesinin hâlâ olumlu olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi sonrasında yaptığı açıklamada hızlı bir gevşeme süreci beklentilerini sınırlarken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimi için alanın daraldığını ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel piyasa verilerine göre satış fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 4.983,67 TL

Çeyrek Altın: 8.369,00 TL

Yarım Altın: 16.748,00 TL

Tam Altın: 33.091,13 TL

Cumhuriyet Altını: 33.367,00 TL

Spot altın ise ons başına 3.747,42 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor.