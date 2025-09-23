Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konsere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

154 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİTİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanan bulgulara göre; söz konusu konser hizmet alımlarında belediyenin toplam 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski yöneticileri ve bazı şirket temsilcileri yer alıyor. Gözaltına alınanlar şöyle sıralandı:

Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B

Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Eski Daire Başkan Vekili H. E.

Eski Daire Başkan Vekili H. Z. Ali Koç çok az farkla seçimi kaybetti İçeriği Görüntüle

Eski Şube Müdür Vekili A. A. Ç.

Şube Müdür Vekilleri C. A. ve K. B.

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O. E.

Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E.

Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A. ve S. Ç.

Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A.

Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D. ve L. E.

EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Tüm şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

SÜREÇ EMNİYETTE DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.