İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, daha önce tedbir uygulanmayan Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş adlı iştirak hakkında yapılan değerlendirme sonucunda şirketin aktif faaliyet gösterdiği ve mal varlığı bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK: "YÜKLÜ MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ"

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Holding bünyesinde başkaca şirketlerin de olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu ve herhangi bir tedbire konu edilmediği tespit edilmiştir.”

Şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettiği ve bu eylemlerin şirket faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş için CMK 133. madde ve ilgili kanunlar uyarınca TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

MASAK RAPORLARIYLA SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda ilerletildi.

Soruşturmada Can Holding’e ait bazı şirketler aracılığıyla örgüt kurularak "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması" gibi faaliyetlerin yürütüldüğü iddia edildi.

MASAK raporlarında, holding bünyesindeki şirketler arasında yüksek tutarda para transferleri yapıldığı, bu işlemlerle paranın izinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtildi.

HOLDİNG YAPISIYLA SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, holding yapısı altında çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet yürüttüğü aktarıldı. Aynı faaliyet alanlarında birçok şirket kurularak denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumlulukların örgüt üyelerine dağıtıldığı belirtildi.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde yüksek tutarda nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermayenin kaynağı olarak "ortaklara borçlar hesabı" gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında bu tutarların yeniden şirkete yatırıldığı, böylece suç gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı iddia edildi.

SUÇ GELİRLERİYLE SEKTÖREL YAYILMA İDDİASI

Örgütün, eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları suç gelirleriyle finanse ettiği iddia edildi.

Bu yöntemle hem ekonomik güç kazanıldığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında toplam 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan şirketler arasında şu isimler yer aldı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı."

5 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç, "örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla, C.C ise yalnızca "örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" talebiyle adli kontrol uygulanması istendi.

Mahkeme, beş şüphelinin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise talep edilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

9 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Devam eden soruşturma çerçevesinde, Can Holding'e ait 9 şirkete daha TMSF kayyumu atandı. Bu şirketler şunlar:

"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Teknolojik Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ."