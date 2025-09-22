AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yan yana anılmasına tepki gösterdi. Çelik, "İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" ifadelerini kullandı.

İlgili kanalın özür dilemesine de değinen Çelik, "Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

DURAN: “HAKİKATE AYKIRI ALGI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da aynı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, söz konusu bant yazısını, "Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik saygısızlık ve hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimi" şeklinde değerlendirdi.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur" dedi.

“BİREYSEL SORUMSUZLUKLA GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Duran açıklamasında ayrıca, "Bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Tele1, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında yayınlanan programda alt yazıda (KJ), "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Program, Musa Özuğurlu tarafından yönetiliyordu.