Altın piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor. 27 Ekim'de ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. 28 Ekim sabahı ise gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyerek 5 bin 335 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Altın türlerindeki güncel fiyatlar ise şöyle:

Çeyrek altın : 9.280 TL

Cumhuriyet altını: 36.970 TL

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINDA

Altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı da gerileme gösterdi. Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 0,7 azalışla 3.953 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FAİZ KARARLARINA ODAKLANDI

ABD ile Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına dair beklentilerin artması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan ilgisini azaltıyor. Bununla birlikte yatırımcılar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararlarını bekliyor.

VERİ TAKVİMİ YOĞUN

Bugün piyasalar açısından önemli veriler arasında Almanya’da GfK tüketici güven endeksi ile ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 3.500 dolar destek, 4.250 dolar ise direnç seviyesi olarak görülüyor.