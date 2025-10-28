İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “casusluk” soruşturmasında adı geçen Hüseyin Gün’ün, FETÖ bağlantılarıyla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Gün’ün, 2010 yılında FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün “kasası” olarak bilinen Aytaç Ocaklı ile birlikte Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited Şirketi’ne ortak olduğu tespit edildi.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, şirketin adresinin Gün’ün manevi annesi olarak bilinen ve hayatını kaybeden Seher Erçili Alaçam’ın ofisleriyle aynı olduğu saptandı. Ayrıca, Gün’ün, 17 Temmuz 2013 tarihinde şirketteki hisselerinin büyük bir kısmını Aytaç Ocaklı ve eşi Yasemin Ocaklı'ya devrettiği belirlendi. Aytaç Ocaklı’nın Ukrayna’ya kaçmasının ardından hisselerin Yasemin Ocaklı’ya geçtiği kaydedildi.

SİYASAL CASUSLUK SORUŞTURMASINDA DETAYLI İFADE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “siyasal casusluk” soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Gün, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Gün’ün, İmamoğlu’nun yönettiği iddia edilen örgüt yapısı ve casusluk faaliyetlerine ilişkin emniyette ve savcılıkta ayrıntılı bilgi paylaştığı bildirildi.

TELEFONUNDA ULUSLARARASI İSİMLER

Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün’ün cep telefonu kayıtları da incelendi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gün’ün bağlantı kurduğu isimler arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in oğlu Chemi Peres, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Fiona Hill ve firari FETÖ mensubu Aytaç Ocaklı da yer aldı. Toplamda 34 kişiyle doğrudan ya da dolaylı irtibat tespit edildi.

“TİCARİ GEÇMİŞİMDEN KAYNAKLANIYOR” SAVUNMASI

Hüseyin Gün, ifadesinde telefon rehberinde yer alan çok sayıda bürokrat, iş insanı ve istihbarat bağlantılı kişi hakkında açıklama yaptı. Gün, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“Birçok bürokrat ya da iş adamının numarasının bende bulunması ticari geçmişimden dolayı normaldir.”

FİNANS AĞLARI MERCEK ALTINDA

Emniyet birimleri tarafından hazırlanan raporda, Hüseyin Gün’ün geçmiş ilişkileri ve şirket ortaklıklarının FETÖ’nün finans yapısıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturması çok yönlü şekilde devam ediyor.