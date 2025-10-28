Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun il il dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen “Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek konut sayısı açıklandı.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A AYRILDI

Listede en fazla konutun ayrıldığı il İstanbul oldu. Kentte toplam 100 bin konut inşa edilecek. İstanbul'u Ankara (30.823) ve İzmir (21.020) takip etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA YOĞUN DAĞILIM

Proje kapsamında doğu ve güneydoğu illerinde de yüksek sayıda konut yapılması planlandı. Diyarbakır'da 12.165, Gaziantep’te 13.890, Şanlıurfa’da 13.170, Hatay'da 12.639, Adana’da ise 12.292 konut yer aldı.

TÜM İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

İl il konut dağılımı şu şekilde:

Adana : 12.292

Adıyaman : 6.297

Afyonkarahisar : 4.370

Ağrı : 2.840

Aksaray : 2.476

Amasya : 2.601

Ankara : 30.823

Antalya : 7.100

Artvin : 1.020

Aydın : 7.123

Balıkesir : 7.548

Bartın : 1.240

Batman : 1.527

Bayburt : 723

Bilecik : 1.419

Bingöl : 2.072

Bitlis : 2.363

Bolu : 1.750

Burdur : 2.208

Bursa : 17.225

Çanakkale : 3.376

Çankırı : 1.753

Çorum : 2.867

Denizli : 6.190

Diyarbakır : 12.165

Düzce : 1.950

Edirne : 2.530

Elazığ : 3.685

Erzincan : 1.760

Erzurum : 4.905

Eskişehir : 6.025

Gaziantep : 13.890

Giresun : 2.640

Gümüşhane : 926

Hakkari : 1.557

Hatay : 12.639

Iğdır : 1.200

Isparta : 2.889

İstanbul : 100.000

İzmir : 21.020

Kahramanmaraş : 9.470

Karabük : 1.600

Karaman : 1.550

Kars : 1.730

Kastamonu : 2.380

Kayseri : 7.562

Kırıkkale : 1.689

Kırklareli : 1.365

Kırşehir : 1.633

Kilis : 1.170

Kocaeli : 10.340

Konya : 15.000

Kütahya : 3.592

Malatya : 6.145

Manisa : 7.229

Mardin : 5.357

Mersin : 8.190

Muğla : 6.197

Muş : 2.142

Nevşehir : 1.900

Niğde : 2.604

Ordu : 3.334

Osmaniye : 2.990

Rize : 2.042

Sakarya : 6.633

Samsun : 6.397

Siirt : 1.527

Sinop : 947

Sivas : 3.904

Şanlıurfa : 13.170

Şırnak : 1.492

Tekirdağ : 6.865

Tokat : 3.392

Trabzon : 3.734

Tunceli : 775

Uşak : 2.464

Van : 6.803

Yalova : 1.805

Yozgat : 2.858

Zonguldak : 1.872

Ardahan: 619

PROJEYİ BAKANLIK YÜRÜTÜYOR

Projenin yürütücülüğünü T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstleniyor. Projenin, konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara yönelik olduğu belirtildi.