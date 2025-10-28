Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun il il dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen “Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek konut sayısı açıklandı.
EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A AYRILDI
Listede en fazla konutun ayrıldığı il İstanbul oldu. Kentte toplam 100 bin konut inşa edilecek. İstanbul'u Ankara (30.823) ve İzmir (21.020) takip etti.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA YOĞUN DAĞILIM
Proje kapsamında doğu ve güneydoğu illerinde de yüksek sayıda konut yapılması planlandı. Diyarbakır'da 12.165, Gaziantep’te 13.890, Şanlıurfa’da 13.170, Hatay'da 12.639, Adana’da ise 12.292 konut yer aldı.
TÜM İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
İl il konut dağılımı şu şekilde:
-
Adana: 12.292
-
Adıyaman: 6.297
-
Afyonkarahisar: 4.370
-
Ağrı: 2.840
-
Aksaray: 2.476
-
Amasya: 2.601
-
Ankara: 30.823
-
Antalya: 7.100
-
Artvin: 1.020
-
Aydın: 7.123
-
Balıkesir: 7.548
-
Bartın: 1.240
-
Batman: 1.527
-
Bayburt: 723
-
Bilecik: 1.419
-
Bingöl: 2.072
-
Bitlis: 2.363
-
Bolu: 1.750
-
Burdur: 2.208
-
Bursa: 17.225
-
Çanakkale: 3.376
-
Çankırı: 1.753
-
Çorum: 2.867
-
Denizli: 6.190
-
Diyarbakır: 12.165
-
Düzce: 1.950
-
Edirne: 2.530
-
Elazığ: 3.685
-
Erzincan: 1.760
-
Erzurum: 4.905
-
Eskişehir: 6.025
-
Gaziantep: 13.890
-
Giresun: 2.640
-
Gümüşhane: 926
-
Hakkari: 1.557
-
Hatay: 12.639
-
Iğdır: 1.200
-
Isparta: 2.889
-
İstanbul: 100.000
-
İzmir: 21.020
-
Kahramanmaraş: 9.470
-
Karabük: 1.600
-
Karaman: 1.550
-
Kars: 1.730
-
Kastamonu: 2.380
-
Kayseri: 7.562
-
Kırıkkale: 1.689
-
Kırklareli: 1.365
-
Kırşehir: 1.633
-
Kilis: 1.170
-
Kocaeli: 10.340
-
Konya: 15.000
-
Kütahya: 3.592
-
Malatya: 6.145
-
Manisa: 7.229
-
Mardin: 5.357
-
Mersin: 8.190
-
Muğla: 6.197
-
Muş: 2.142
-
Nevşehir: 1.900
-
Niğde: 2.604
-
Ordu: 3.334
-
Osmaniye: 2.990
-
Rize: 2.042
-
Sakarya: 6.633
-
Samsun: 6.397
-
Siirt: 1.527
-
Sinop: 947
-
Sivas: 3.904
-
Şanlıurfa: 13.170
-
Şırnak: 1.492
-
Tekirdağ: 6.865
-
Tokat: 3.392
-
Trabzon: 3.734
-
Tunceli: 775
-
Uşak: 2.464
-
Van: 6.803
-
Yalova: 1.805
-
Yozgat: 2.858
-
Zonguldak: 1.872
-
Ardahan: 619
PROJEYİ BAKANLIK YÜRÜTÜYOR
Projenin yürütücülüğünü T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstleniyor. Projenin, konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara yönelik olduğu belirtildi.