Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim 2025 saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre deprem, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, başta İzmir, Aydın, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere çok sayıda çevre ilde de hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Ana sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Yaklaşık bir saat içinde 6 artçı meydana gelirken, bu sarsıntıların en büyüğü 4.2, en küçüğü ise 3.5 olarak ölçüldü.

3 BİNA VE 1 DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar gördüğü için boşaltılmış 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını belirtti. Yerlikaya, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Depremin ardından bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Memişoğlu, yaralanmaların doğrudan deprem kaynaklı olmadığını, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. 4 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kemal Memişoğlu, şu ana kadar bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti. Bakanlık ekiplerinin süreci yakından izlediğini belirten Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır." ifadesini kullandı. İstanbul Valiliği ise yaptığı duyuruda, "İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamıştır." dedi.

BTK: İLETİŞİMDE AKSAMA YOK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı yazılı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

AFAD, depremin ardından bölgedeki vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." denildi.

SINDIRGI, 10 AĞUSTOS’TA DA SALLANMIŞTI

10 Ağustos’ta yine Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O sarsıntıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı. 831 bağımsız bölümde ağır hasar tespit edilmişti.