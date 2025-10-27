İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait “İstanbul Senin” isimli mobil uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddia edildi. Sızdırılan verilerin “darkweb” platformlarında satışa çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, aynı uygulama içindeki “İBB Hanem” alt uygulamasında yer alan 11 milyon vatandaşa ait sandık verilerinin de yasa dışı yollarla dışarı aktarıldığı ifade edildi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüphelilerden 6’sı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının, uygulamayı geliştiren programlarda yönetici pozisyonunda olduğu, verilerin yasa dışı şekilde işlenmesinde ve aktarılmasında doğrudan rol aldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK: ÖRGÜT FAALİYETİ ŞÜPHESİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, kişisel verilerin yasa dışı şekilde elde edilmesinin yanı sıra, sahte fatura düzenleme eylemlerine de karışıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında, İBB iştiraki şirketlerde yöneticilik yapan şüphelilerin, örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ İSTENEN ŞÜPHELİLER ARASINDA TANIDIK İSİMLER

Gözaltına alınan ve kamuoyuna açıklanan isimler arasında şu kişiler yer alıyor:

Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun

Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun

Kobil Teknoloji AŞ yazılım müdürü Ayhan Güvenli

Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel

Savcılık, bu şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlamaları yöneltti. 9 zanlı için adli kontrol talep edildi.