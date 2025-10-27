TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Açıklamasında, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, “Bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca” diyen Hacıosmanoğlu, bahis oynayan hakemlerin sınıflandırmasını da paylaştı. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94 olmak üzere toplam 152 hakemin bahis faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, bazı hakemlerin binlerce kez bahis oynadığına dikkat çekilerek, “Bir hakem tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış” denildi. 42 hakemin, binin üzerinde futbol müsabakasına bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise yalnızca tek maçta bahis yaptığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA NİSAN’DA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından bir basın bildirisi yayımladı. Açıklamada, bahis oynadığı iddia edilen hakemlerle ilgili soruşturmanın 2025 yılı nisan ayında başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Başsavcılık, bu sürecin zaten yürürlükte olduğunu ve Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının mevcut dosya kapsamında ihbar kabul edildiğini duyurdu.

ANTALYA'DAKİ DOSYA İSTANBUL'A DEVREDİLDİ

Açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurular sonucunda açılan başka bir soruşturma dosyası da yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Her iki dosyanın birleştirilerek tek dosya üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sürdürüldüğünü açıkladı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis faaliyetinde bulunan hakemlerle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti. “Disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde bu hakemleri disiplin kuruluna sevk edecekler. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” dedi.

Hacıosmanoğlu, 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama olduğunu ve TFF talimatlarında da aynı süre için zaman aşımı uygulandığını hatırlattı.