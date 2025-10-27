İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun ahlaki yapısının bozulduğunu vurguladı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bu isimlerden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

“Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık” diyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, klasman 36 hakem ve 94 klasman yardımcı hakem bahis oynamıştır.”

18 BİNİN ÜZERİNDE BAHİS YAPAN HAKEM

Açıklamaya göre bahis oynayan hakemlerden 10’u 10.000’in üzerinde işlem gerçekleştirdi. Bir hakemin 18.227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ise 1.000’in üzerinde futbol maçına bahis yaptığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin tek seferlik maçlara bahis oynadığı da ifade edildi.

“Silah çıktı mertlik bozuldu” atasözüne atıfta bulunan Hacıosmanoğlu, bahis faaliyetlerinin Türk futbolunun yozlaşmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Tespit edilen hakemler hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını belirten Hacıosmanoğlu, 6222 sayılı yasa ve TFF talimatlarına göre 5 yıllık zaman aşımı içinde olan tüm işlemlerin dikkate alındığını söyledi.

“Disiplin Kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde gerekli cezaları verecektir” dedi.

“FIFA VE UEFA’YA BİLGİ VERİLDİ”

Bahis oynayan hakemlerin çoğunun kendi adlarına hesap açtığını belirten Hacıosmanoğlu, bu bilgilerin FIFA ve UEFA ile paylaşıldığını da duyurdu. TFF’nin devlet kurumlarıyla birlikte çalıştığını ve Türk futbolunun tüm unsurlarının kontrol edileceğini ifade etti.

“TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyoruz. Güzide kulüplerimize de çağrıda bulunuyorum” diyerek kulüplerden de benzer adımlar atmalarını istedi.

GENÇ HAKEMLER İÇİN YENİ EĞİTİM MODELİ

Hakemlik sisteminin tamamen yenileneceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, 81 ilde açılacak kurslarla birlikte, üniversitelerde özel bölümler kurulacağını belirtti. Bu yolla yetiştirilecek genç hakemlerin eğitim süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini söyledi.

“Genç hakemlerimiz kasti değil insani hatalarında kulüplerden destek görmeli” diyen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu özlenen seviyeye taşımak için mücadele edeceklerini ifade etti.