Ahmet Davutoğlu, NOW TV’de katıldığı programda İlker Karagöz’ün, “Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana ‘Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim’ denirse tereddüt etmem.”

Bu sözleriyle Davutoğlu, devletin içinde bulunduğu olağanüstü durumlarda sorumluluk üstlenmeye açık olduğunu ifade etti.

“YETKİYLE SORUMLULUK DENGELİ OLMALI”

Ancak sembolik makamların kendisi için bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır.”

“ŞAHSİ BİR MESELE İÇİNDE DEĞİLİM”

Eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel bir sorun yaşamadığını dile getiren Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim, mesele devletin geleceğidir.”

BABACAN: DEĞİŞİM İRADESİ GÖRMÜYORUM

Öte yandan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda benzer bir soruya şu yanıtı verdi:

“Benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. CHP'yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey'de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum.”