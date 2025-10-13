Altın fiyatları, yeni haftaya sert yükselişle başladı. Asya seansında spot altın yüzde 0,7 artarak 4 bin 44 dolara ulaştı. Yükselişini sürdüren ons altın kısa süre içinde 4 bin 59 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 oranında artışla 4 bin 62,50 dolara kadar yükseldi.

FED BEKLENTİSİ VE TİCARET GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi hamlesinin doları zayıflattığını ve bu durumun altının cazibesini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret geriliminin yarattığı ekonomik belirsizliklerin yatırımcıların risk iştahını azalttığı, bu nedenle güvenli liman olan altına yönelimin arttığı ifade ediliyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 445 TL’YE DAYANDI

Uluslararası piyasalardaki yükseliş, iç piyasaya da yansıdı. 13 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla altının güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.444,64 TL

Çeyrek altın: 9.256,00 TL

Yarım altın: 18.518,00 TL

Tam altın: 36.770,80 TL

Cumhuriyet altını: 36.873,00 TL

Gremse altın: 92.208,98 TL

Ons altın: 4.053,73 dolar

ALTINDA YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 54 ARTIŞ

2025 yılı başından bu yana altın yüzde 54 oranında değer kazandı. Bu yükselişte, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına olan talep ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri etkili oldu. Ticaret savaşlarının neden olduğu ekonomik belirsizliklerin de fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynadığı bildiriliyor.