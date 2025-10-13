Anayasa Mahkemesi, İmar Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesini iptal etti. Bu cümle, parselasyon planı yapılmış ancak altyapısı tamamlanmamış alanlarda, yapı ruhsatı verilmesi için vatandaşlardan teknik altyapı bedeli alınmasını düzenliyordu.

İlgili fıkrada, “...parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedelini yüzde 25 peşin ödeyip geri kalan yüzde 75’ini altyapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere yapı ruhsatı verilir.” ifadesi yer alıyordu.

MAHKEME GEREKÇESİNİ MÜLKİYET HAKKINA DAYANDIRDI

Mahkeme kararında, teknik altyapı bedelinin hesaplanmasına ilişkin herhangi bir ölçüt getirilmeden idareye yetki verilmesinin, mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ödenmesi öngörülen teknik altyapı bedelinin hesaplanmasına ilişkin olarak herhangi bir ölçüt belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınmasının, mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararın gerekçesinde ayrıca, “Temel hakları sınırlayan kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp, temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olması gerekmektedir.” denildi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Yüksek Mahkeme’nin kararı oybirliğiyle alındı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 13 Ekim 2025 tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

BELEDİYELERİN UYGULAMASI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Söz konusu teknik altyapı bedeli, başlangıçta kanalizasyon ve içme suyu gibi altyapı yatırımları için tahsil ediliyordu. Ancak zamanla belediyeler, yerleşime açık olmayan alanlarda dahi bu bedeli talep etmeye başladı. Tarifelerin yasada belirtilen alanların dışına da uygulandığı iddia edildi.

Danıştay daha önce verdiği kararda, “Uyuşmazlık konusu alanın yapılaşmış bir alan olup teknik ve sosyal altyapısı mevcut olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca altyapı katılım bedeli alınamayacağı, mevcutta var olan teknik ve sosyal altyapının tevsii ve yenilenmesi gerekmesi halinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında harcamalara katılma payı alınabileceği açıktır.” uyarısında bulunmuştu.