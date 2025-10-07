Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim uygulanacak.

YENİ FİYATLARLA İSTANBUL’DA POMPA SATIŞLARI

İndirimlerin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 52 TL, motorinin litresi ise 52 lira 12 kuruş seviyesine gerileyecek.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, serbest piyasa koşulları nedeniyle şehirler ve şirketler arasında farklılık gösterebiliyor.

EPGİS, FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURULARINI DURDURMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), fiyat değişimlerini duyuran tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar fiyat duyurusu yapmayacağını açıklamıştı.