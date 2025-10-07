TBMM “devletimizin kurucu temeli, Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin can damarıdır” sözleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli, Meclis açılışına katılmamanın "millete saygısızlık" olduğunu belirtti. CHP’yi “yanlışı savunmayı tercih etmiştir” diyerek eleştirdi.

“O FOTOĞRAF MİLLİ İRADENİN YANSIMASIDIR”

Bahçeli, 1 Ekim’deki fotoğrafın milli iradenin yansıması olduğunu ifade ederek, fikir ayrılıklarının olabileceğini; ama bunun birliğe, mensubiyete gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi.

CHP’YE SİYASİ SUÇLAMALAR

CHP’nin içinde bulunduğu durumu “rüşvet batağı” ve “siyaseti sakat, meşruiyetten yoksun” sözleriyle özetleyen Bahçeli, CHP yönetimini eleştirerek, belediyelerde dönen ilişkilere dair “hesap vermesi şarttır” dedi.

FİLİSTİN-İSRAİL: “İSRAİL TERÖR YÖNTEMLERİNE BAŞVURAN DEVLETTİR”

Bahçeli, Hamas’ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını söyledi ve “terör yöntemlerine başvuran devlet İsrail’dir” görüşünü savundu. Siyonist güçlere “barbarlık” suçlamasında bulundu ve kurulması planlanan Kudüs Paktı’nın önemini vurguladı. Ayrıca “Filistin devleti kabul edilmeli, BM’ye tam üye yapılmalıdır” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ

İç ve dış kaynaklı karanlık kampanyalara işaret eden Bahçeli, fitne yayan şebekelerin “çarkının kırılacağı” mesajını verdi. “Milletimiz atılan adımların arkasındadır” diyerek sürecin arkasında olduklarını belirtti.