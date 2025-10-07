Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı görüntü paylaşan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Asayiş Şube ekipleri, bu paylaşımlarla birbirlerine meydan okuyan şahısları tespit etti ve operasyon kararı aldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA GÖZALTI

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara özel harekat ekipleri destek verdi. Aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

OPERASYONUN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonun, İstanbul'da dört kişinin saldırısıyla öldürülen Serdar Öktem suikastının hemen ardından başlatılması dikkat çekti. Soruşturma, cinayetle bağlantılı olabilecek tüm unsurları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

ŞİŞLİ’DEKİ SUİKAST VE GÖZALTILAR

Serdar Öktem, Şişli'de ofisi önünde silahla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından 6 kişi gözaltına alındı. Olayın arka planında Daltonlar Suç Örgütü iddiaları öne çıktı. Örgüt bağlantılı olabileceği öne sürülen bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ağustos ayında İspanya’da ölen Caner Kocer’in intikamının alındığı ifadeleri yer aldı.

İHBAR VE TEDBİR TALEBİ

İddialara göre, İstanbul emniyet müdürlüğüne daha önce bir kişinin Öktem’e yönelik saldırı planladığı bildirilmiş, bu nedenle can güvenliği tedbirleri alınması istenmişti. Ancak bu taleplerin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediği henüz netleşmedi.