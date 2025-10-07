Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, minibüste bulunan 5 kişinin olay yerinde öldüğü tespit edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

14 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı kurtulan 14 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı. Yaralıların durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Minibüsün devrildiği noktada jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.