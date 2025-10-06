Sinan Ateş cinayeti davasında bir dönem tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanmaya başlayan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giden aracın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, otomobile düzenlenen saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRIYI 4 KİŞİ DÜZENLEDİ, UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Olayla ilgili ortaya atılan iddialara göre, saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği ve uzun namlulu silahların kullanıldığı bildirildi. Öktem’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildiği ve burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Avukat Serdar Öktem, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir süre tutuklu kalmıştı. Daha sonra tahliye edilen Öktem, tutuksuz yargılanmaya devam ediyordu.

AYŞE ATEŞ: “CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI DİYE UYARMIŞTIM”

Olayın ardından Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, davanın sanıklarının can güvenliği konusunda daha önce uyarıda bulunduğunu ifade etti. Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu."

Açıklamasının devamında Ateş, Avukat Serdar Öktem'in Apple’dan gelecek cihaz bilgilerine vurgu yaparak, bu verilerin önemli olduğuna işaret etti. Ayrıca devam eden diğer soruşturma dosyasında yer alan iddiaların ciddiyetine dikkat çekti. Ateş, şunları kaydetti:

"Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."