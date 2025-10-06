Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı çağrıda tüm kadınları “Gazze’ye destek için insan zinciri oluşturmaya” davet etmişti. Erdoğan, “Sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, Gazze’ye ayrı bir güç katacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrının ardından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak saat 12.30’da başlayan “Sessiz Çığlık” eylemleri, 81 ilde gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR’DAN HAREM’E UZANAN DESTEK ZİNCİRİ

İstanbul’daki eylemin merkezi Üsküdar sahili oldu. Binlerce kadın, Üsküdar Meydanı’nda bir araya gelerek insan zinciri oluşturdu. Zincir, Harem’e kadar uzandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için buradayız. Bu zincir, öksüz kalan çocukların zinciridir” dedi.

MERSİN, KİLİS VE KIRIKKALE’DE EŞ ZAMANLI EYLEMLER

Mersin’in Akdeniz ilçesinde buluşan kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Kilis’te “Özgür Filistin” yazılı dövizler taşıyan kadınlar, İsrail’in saldırılarını protesto etti.

Kırıkkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen katılımcılar da zincir oluşturarak sessiz eyleme katıldı.

YOZGAT, SİVAS VE TRABZON’DA “GAZZE’YE DESTEK” MESAJI

Yozgat’ta otogar yakınlarında toplanan kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla zincir oluşturdu, ardından Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Sivas’ta devlet hastanesi önünde toplanan kadınlar, kol kola girerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Trabzon’daki eylemde ise çok sayıda kadın, İsrail’in saldırılarını lanetledi.

DÜZCE, BARTIN VE ÇANKIRI’DA YOĞUN KATILIM

Düzce’de büyük bir insan zinciri oluşturularak Gazze’ye destek mesajları verildi.

Bartın’da Tarihi Yalı İskelesi’nde bir araya gelen kadınlar zincir oluşturdu.

Çankırı’da Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan eylem, Karatekin Parkı’na kadar sürdü.