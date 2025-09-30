Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı, temmuz ayına göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine çıktı.

İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,6 seviyesinde ölçüldü.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 16

Ağustos ayında 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16 olarak belirlendi. Bu oran, bir önceki aya kıyasla 0,8 puanlık bir artışa işaret etti.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,4, genç kadınlarda ise yüzde 22,7 oldu.

İSTİHDAM 32 MİLYON 829 BİNE YÜKSELDİ

Aynı dönemde, Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine ulaştı.

İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 49,4 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 olarak kaydedildi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

Ağustos ayında iş gücüne katılım oranı da artış gösterdi. Bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bine yükselen iş gücüne katılım oranı, yüzde 54 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 41,8 SAAT

İstihdam edilenlerden iş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuz ayına göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat oldu.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 29,7

Ağustos ayında zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak kayıtlara geçti.