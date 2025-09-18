Yıldız Holding, çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında “eşit işe eşit ücret” politikasındaki kararlılığını bu yıl da belgeledi. Geçtiğimiz yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği (EQUAL-SALARY Foundation) tarafından verilen EŞİT ÜCRET Sertifikasını almaya hak kazanan şirket, bu yıl gerçekleştirilen izleme denetimini de başarıyla tamamladı.

GIDA VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR İLK

İnsan kaynakları uygulamalarıyla birlikte çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Yıldız Holding, gıda ve perakende sektöründe EŞİT ÜCRET Sertifikası alan ilk holding konumunda bulunuyor. Kurum, fırsat eşitliği ilkesini şirket kültürünün temel bileşenlerinden biri olarak benimsediğini bir kez daha ortaya koydu.

“EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK İLKELERİNE BAĞLIYIZ”

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Haser, şu ifadeleri kullandı:

“Yıldız Holding’de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz.”

SERTİFİKA ÜÇ YIL GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

EŞİT ÜCRET Sertifikası, kurumlarda kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret verilip verilmediğini bilimsel yaklaşımla inceleyen ve bağımsız şekilde değerlendiren EŞİT ÜCRET Derneği tarafından veriliyor. Sertifika, yapılan kapsamlı denetimlerin ardından kurumun bu alandaki uygulamalarını üç yıl boyunca geçerlilik süresiyle belgeliyor.

Bu süre boyunca şirketlerin çeşitlilik ve eşitlik ilkelerine bağlılığı düzenli olarak kontrol ediliyor. Sertifikaya sahip şirketler, üç yılın sonunda belgenin devamlılığı için yeniden başvuru yapıyor.

Sertifika, Yıldız Holding A.Ş. çalışanlarını kapsamaktadır.