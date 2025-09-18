Aziz İhsan Aktaş, İBB soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, “İmamoğlu ile Akpolat arasında İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerinde başlayan ciddi bir rekabet vardı. Bu kavga ve siyasi çekişme nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı” dedi.

İLK OPERASYONUN NEDENİNE DAİR İDDİA

Aktaş, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan ilk operasyonun da bu siyasi çekişmenin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Belediye içinde iki farklı grubun bulunduğunu, kendisinin ise taraf olmamaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca, belediyeye ait bir şirket aracının yüksek bir fiyatla kendilerine satılmak istendiğini ve bu durumun içeriden yapılan bir ihbarla ortaya çıktığını iddia etti.

“ETKİN PİŞMANLIĞI KENDİ İSTEĞİMLE SEÇTİM”

Tutuklu bulunduğu süreçte herhangi bir baskı görmediğini belirten Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanma kararını kendi iradesiyle aldığını söyledi. Aktaş, “Yakınlarımın ve benim iş hayatımda yaşadığımız süreçlerin açığa kavuşması ve devlete yardımcı olmak için bu adımı attım. Belgeleri nisan sonuna kadar topladım, ardından başvurumu yaptım” ifadelerini kullandı.